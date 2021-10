Die Jagd nach Leerständen in Luxemburg beginnt

Premierminister Xavier Bettel hatte am Dienstag angekündigt, dass «die Spekulation mit unbebauten Grundstücken und unbewohnten Wohnungen besteuert wird». Das Ziel ist klar: Die Immobilienblase soll platzen und die öffentliche Hand soll, wenn sie schon nicht die Kontrolle übernimmt, so doch zumindest einen spürbaren Einfluss auf den Markt ausüben.

14.000 unbewohnte Wohnungen?



Luxemburg verfügt über insgesamt etwa 244.200 Privatwohnungen, so die 2021 veröffentlichten Daten von Statec und Liser. Da zuverlässige Daten fehlen, schätzt der Staat, dass sechs Prozent der Wohnungen im gesamten Staatsgebiet leer stehen, das wären 14.600 Wohnungen.

Eines der geplanten Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nationales Register, in dem alle Wohnungen des Landes aufgeführt sind und in dem angegeben wird, ob sie belegt sind oder nicht. Die Arbeit wird wohl gigantisch und langwierig – die Regierung hofft, «die vorbereitenden Arbeiten an dem Gesetzentwurf innerhalb von zwölf Monaten abschließen zu können». Die Behörden fangen bei Null an: «Wir haben aktuell keine zuverlässigen Daten», heißt es seitens des Ministeriums für Wohnungsbau.

Zwar gibt es Daten in den von den Gemeinden geführten Gebäuderegistern, doch «viele von ihnen haben keinen Zugang zum vertikalen Kataster», bedauert Emile Eicher, Präsident des Syndicat Intercommunal des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol). Mit diesem Aufteilungsplan einer Wohnungseigentumsanlage, der zwar obligatorisch sei, aber nicht oder kaum kontrolliert werde, ließe sich genau feststellen, wo sich die Wohnungen in einem Gebäude befinden und wie viele es sind. «Bevor wir wissen, ob eine Wohnung besetzt ist oder nicht, sollten wir erst einmal wissen, ob sie existiert», so Eicher.

Sind die Räumlichkeiten überhaupt bewohnbar?

Laut Emile Eicher seinen «einige Gemeinden – wie Petingen, wo die Eigentümer alle Daten zur Verfügung stellen – sehr gut organisiert, während andere, wie die Stadt Luxemburg, weit weniger gut organisiert sind.» Als Beispiel führt er die Zimmer über Gaststätten auf. «Auch hier gilt, dass wir dank des kommunalen Personenregisters zwar genau wissen, wie viele Personen dort wohnen, aber oft nicht, in wie vielen Wohnungen. In einigen Fällen haben wir sogar unsere Techniker geschickt, um zu prüfen, ob die Räumlichkeiten bewohnbar sind oder nicht.»

Eine neue Rechtsgrundlage ist angesichts der Unklarheiten bezüglich der Immobilien des Landes offenbar notwendig. Das Ministeriums für Wohnungsbau konnte auf Anfrage nicht nicht feststellen, ob das Phänomen des Leerstands in den letzten Jahren zugenommen hat. Das künftige Register zu leerstehenden Wohnungen solle aber «in Echtzeit aktualisiert» und von den Gemeinden geführt werden. «Es ist klar, dass wir dafür zusätzliche Mittel benötigen», kommentiert dies Emile Eicher, der am Montag in Begleitung von Innenministerin Taina Bofferding zu einer ersten vorbereitenden Sitzung zu diesem Thema geladen war.

