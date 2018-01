Supercomputer soll in Luxemburg stehen

Die Europäische Union will bis 2020 eine Milliarde Euro in leistungsstärkere Supercomputer investieren, um mit USA und China gleichzuziehen. Das teilte die Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. «Bis 2012 verfügte Europa über vier der zehn besten Supercomputer der Welt. «Heute sind wir nicht unter den Top Ten», sagte Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

Der Hauptsitz solle in Luxemburg sein, so der Vorschlag der Europäischen Kommission vom Donnerstag. Xavier Bettel sagte: «Luxemburg ist stolz, dass die Europäische Kommission unser Land als Hauptsitz vorgeschlagen hat.» Laut Mariya Gabriel soll das Unternehmen EuroHPC im Jahr 2018 gegründet werden und bis 2019 starten.

Proud that the @EU_Commission proposes that the future @HPC_eu should be based in Luxembourg! HPC is at the core of major innovation in the digital age & it is a strategic resource for Europe’s future! Luxembourg is ready! @DigiLetzebuerg — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 11 janvier 2018

EU von anderen Ländern abhängig

Die neuen Supercomputer wären in der Lage, in Echtzeit riesige Datenmengen zu verarbeiten. Damit könne der Brüsseler Behörde zufolge etwa die Strom- und Wasserversorgung effizienter gemacht oder die Vorhersage von Wirbelstürmen, Erbeben und Klimaveränderungen verbessert werden. Im Bereich der Medizin helfen Supercomputer bereits heute, schneller Diagnosen zu stellen und die Wirkung neuer Arzneimittel zu simulieren.

Nach Einschätzung der EU-Kommission sind die EU-Staaten derzeit viel zu sehr auf die Rechenleistung von Supercomputern angewiesen, die außerhalb der EU in Staaten wie China, der Schweiz, den USA oder Japan stehen. Dieser «Mangel an Unabhängigkeit» stelle eine Gefahr für Geschäftsgeheimnisse, den Datenschutz und das in Europa starke Recht auf Privatsphäre dar, erklärte die Behörde.

EU-Vizekommissionspräsident Andrus Ansip verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass von den derzeit zehn besten Supercomputern der Welt kein einziger in einem EU-Land stehe. «Die EU muss in diesem harten Rennen aufholen», forderte er. Supercomputer seien «der Motor der digitalen Wirtschaft».

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Finanziert werden soll das neue europäische Supercomputer-System durch 486 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt und durch einen etwa ebenso großen Betrag aus den nationalen Haushalten europäischer Staaten. Weitere Projektgelder könnten aus der Privatwirtschaft kommen.

«Eine bessere europäische Supercomputer-Infrastruktur (...) ist von zentraler Bedeutung für die Digitalisierung der Industrie und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft», erklärte Digitalkommissarin Mariya Gabriel. Nach Angaben von Experten können zum Beispiel die in der Automobilindustrie üblichen Produktzyklen durch den Einsatz von Supercomputern von im Schnitt 60 auf 24 Monate verkürzt werden.

In der aktuellen Liste der schnellsten Supercomputer («Top 500») führte zuletzt klar China. Das Land platzierte dort 202 Systeme, die bis vor kurzem führenden USA kamen nur auf 143. Auch den schnellsten Computer der Welt betreibt China. Mit 93 Petaflops (Billiarden von Kalkulationen in der Sekunde) arbeitet «Sunway» am nationalen Supercomputing Center im chinesischen Wuxi und hält seine Verfolger damit deutlich auf Abstand. Auch Platz zwei belegt China mit «Tianhe-2» (33,9 Petaflops). Auf Platz drei folgt mit «Piz Daint» (19,6 Petaflops) eine Anlage aus der Schweiz. Die geplante europäische Infrastruktur würde mit 1 Exaflops die aktuelle Nummer eins übertreffen.

Do you know how powerful #supercomputers are? European countries are joining forces to build a computer capable of #quintillion operations per second. Details later today. Stay tuned! ️️️ #HPC #exascale @HPC_EU pic.twitter.com/myTYaaHfjX — DigitalSingleMarket (@DSMeu) 11 janvier 2018

