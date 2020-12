Kann mein Chef die Corona-​​Impfung vorschreiben?

Für Luxemburgs Staatsdiener wird es keine Impfpflicht geben. Dies hat Premierminister Xavier Bettel (DP) vergangene Woche klargestellt. Weniger klar scheint die Lage hingegen in der Privatwirtschaft. Dürfen Luxemburgs Chefs ihre Mitarbeiter zwingen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen? Um diese Frage zu klären, hat der Premier Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) um ein Rechtsgutachten gebeten. L'essentiel hat Experten befragt, wie sie die Lage einschätzen und sich bei großen Luxemburger Unternehmen umgehört, welche Impfstrategien sie fahren wollen.

«Der Arbeitgeber kann seinen Angestellten keine Impfung gegen das Coronavirus auferlegen», ist sich Guy Castegnaro sicher. Laut des auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwalts sei dies eine Verletzung der Intimsphäre und ein Eingriff in das Privatleben. Somit verstoße eine Impfpflicht gegen die Europäischen Menschenrechtskonvention.

«Das wird eine persönliche Entscheidung bleiben»

Stéphane Coï, ebenfalls Experte in Sachen Arbeitsrecht, gibt jedoch zu bedenken, dass Regierung und Parlament durchaus ein entsprechendes Gesetz verabschieden könnten. Dies sei jedoch unwahrscheinlich: «Nur Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft zum Impfen zu verpflichten, wäre sinnfrei.»

Dies sieht Juristin Anne Morel wiederum anders. Sie betont im Gespräch mit L'essentiel, dass es durchaus Berufsgruppe gebe, für die eine Impfplicht sinnvoll sei. Etwa bei medizinischem Personal, das engen Kontakt zu Risikogruppen hat.

Solche Pläne existieren bislang scheinbar jedoch nicht. Weder im CHL noch im CHN sollen Mitarbeiter gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Man setzte auf Freiwilligkeit, heißt es aus den beiden großen Kliniken.

«Können ermutigen, aber nicht zwingen»

Denselben Ansatz verfolgen auch Luxemburger Unternehmen abseits des Gesunheitssektors. So soll auch den Mitarbeitern bei PwC die freie Wahl gelassen werden: Außerdem setzen die Wirtschaftsprüfer auf Aufkärung: «Wir werden die Informationen der Behörden unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen.»

Bei ArcelorMittal und der BIL hat man in Sachen Impfung schon Erfahrungen bei Grippewellen sammeln können. «Wir können unsere Mitarbeiter zur Impfung ermutigen, sie aber nicht zwingen», erklärt BIL-Pressesprecher Vincent Pelletier. Darüber hinaus werde man sich an die Empfehlungen der Vereinigung für Gesundheit am Arbeitsplatz des Dienstleistungs- und des Finanzsektors (ASTF) halten.

(L'essentiel/Marion Mellinger)