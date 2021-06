104 Einwohner haben ihren Namen geändert

Vor- und Nachnamen können im Großherzogtum jetzt einfacher geändert werden. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 19. Dezember 2020 zur Änderung von Familiennamen und Vornamen, müssen seit 1. Januar 2021 keine Steuern mehr bezahlt werden. 306 Einwohner haben dies seit Beginn des Jahres genutzt und einen entsprechenden Antrag abgegeben, sagt Justizministerin Sam Tanson (Déi Greng) in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage der DP-Abgeordneten Carole Hartmann. «104 Verfahren wurden abgeschlossen», bemerkt Sam Tanson. «Die Namensänderung wurde allen Betroffenen zugestanden».

Die Gründe hierfür seien vielfältig, wie die Ministerin erklärt: Ob aus Gründen der Schikane, der Bequemlichkeit oder wenn Kinder etwa den Namen eines Elternteils tragen, aber gar kein Kontakt besteht. Demnach seien Vor- oder Nachnamen an die in Luxemburg geltenden Gepflogenheiten angepasst oder die Reihenfolge der Vornamen sowie Bestandteile des Nachnamens geändert worden. In manchen Fällen seien die in Luxemburg geführten Nachnamen an den im Ausland geführten Namen angeglichen oder der Nachname eines Vorfahrens angenommen worden.

«Die Dauer der Bearbeitung einer Akte variiert erheblich»

Antragsteller müssten demnach etwa zwei Monate auf die Bestätigung des Antrags-Eingang warten und durchschnittlich etwa zehn Monate auf die Mitteilung des Ministerialerlasses, in dem steht, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. «Die Dauer der Bearbeitung einer Akte variiert erheblich, je nachdem, ob sie bei Eingang vollständig ist oder ob zusätzliche Dokumente benötigt werden», sagt Sam Tanson.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Namensänderung am 1. Januar sowie der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (8. März 2017) sind nach angaben des Justizministeriums bis zum 3. Juni 306 Anträge auf Namensänderung eingereicht worden.

(ol/L'essentiel )