Bettel und Lenert halten an Maßnahmen fest

Die Regierung hat keine weiteren Restriktionen gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Allerdings auch keine Lockerungen. Demnach bleiben die Maßnahmen, die bis zum 31. Januar gelten sollten, auch bis mindestens 21. Februar in Kraft. Dies erklärte Premierminister Xavier Bettel am Freitag. «Dies ist nicht der Zeitpunkt, um eine Abschwächung anzukündigen, wegen der britischen Variante. Es zirkuliert in einem Ausmaß, das wir nicht kennen», sagt Martine Hansen, Leiterin der CSV-Fraktion.

Trotz dieser gemeinsamen Beobachtung übt die Abgeordnete scharfe Kritik an der Regierung wegen des «Fehlens einer langfristigen Strategie». Zudem bemängelt sie die «Transparenz bei den Impfungen». Sie fordert auch «mehr Hilfen für Selbstständige, die manchmal nur schwer Zugang dazu haben», sagt sie. Die CSV-Fraktion wird morgen entscheiden, ob sie den Gesetzestext unterstützt.

« Die Orte, an denen sich die Menschen versammeln können, sind ohnehin geschlossen »

Kritik kommt auch aus den Reihen der Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR), die der Meinung ist, dass die Verbesserung der Situation, insbesondere in Krankenhäusern, «mehr Flexibilität erlaubt hätte», sagt Fernand Kartheiser, auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Ihm zufolge habe die Regierung «unter Druck aus dem Ausland, insbesondere aus Deutschland» gehandelt. Die Behörden befürchten, dass Berlin eine neue Grenzschließung ausrufen wird.

Die Partei wird gegen das Gesetz stimmen, ebenso wie die Piraten. «Wir sind enttäuscht von der Verlängerung der Ausgangssperre, deren Wirkung nicht nachgewiesen ist», kritisierte Sven Clement, außerdem seien «die Orte, an denen sich die Menschen versammeln können, ohnehin geschlossen.» Er ist auch «verärgert, weil keine Datenschutzmaßnahmen für die Geimpften in den Text aufgenommen wurden».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)