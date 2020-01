SAMU bekommt im Mai weitere Verstärkung

Das Innenministerium will eine bessere territoriale und operative Abdeckung der Notruf-Dienste in Luxemburg erreichen. Daher wird in einer Pressemitteilung erstmals der Start einer fünften SAMU-Basis ab dem kommenden Mai angekündigt. «Dies ist die direkte Folge einer ständig wachsenden Bevölkerung», schreibt das Ministerium. Die neue Notarzt-Basis soll von der Luxemburger Luftrettung ASBL (LAR) bereitgestellt werden und besteht aus einem am Flughafen Findel stationierten Hubschrauber. Im Falle der Nichtverfügbarkeit des Hubschraubers (beispielsweise bei schlechten Wetterbedingungen) wird der Besatzung ein CGDIS Notarzt-Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das je nach Bedarf in einem Feuerwehr- und Rettungszentrum im Land positioniert werden kann.

Das luxemburgische SAMU-Netz wurde bereits im vergangenen Juli durch eine vierte Basis verstärkt, die in einer ersten Phase in der Nähe des Feuerwehr- und Rettungszentrums in Hesperingen stationiert war. Davor konnte man auf Notfälle lediglich von drei Standorten aus reagieren: Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette und Ettelbrück.

Das Notarzt-Netzwerk SAMU besteht in Luxemburg erst seit 1989. Ein Jahr später führte man bereits 3411 Einsätze im ganzen Land durch. Das sind nur halb so viele wie im Jahr 2018. In dreißig Jahren «ist die Bevölkerung von 386.000 auf 602.000 Einwohner angewachsen» und «die Zahl der Grenzgänger hat sich fast vervierfacht», sagte Innenministerin Taina Bofferding im vergangenen März. Aber laut der Ministerin «wurde die Anzahl der SAMU-Basen im Laufe der Zeit nicht angepasst» an das enorme Wachstum.

(ol/L'essentiel)