Maskenaffäre führt zu Verhaftung in Luxemburg

In der Maskenaffäre um die luxemburgische Firma Avrox sind in dieser Woche insgesamt drei Personen verhaftet worden. Eine Person sei dabei am Dienstag in Luxemburg verhaftet worden, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt. Die Verhaftung erfolgte demnach auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls, den die belgischen Ermittler beantragt hatten. Nähere Details zur Identität der festgenommenen Person teilten die Belgier nicht mit. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte sich die Luxemburger Staatsanwaltschaft dazu ebenfalls nicht äußern und verwies an die belgischen Kollegen.

Ebenfalls am Dienstag wurden im französischen Cannes zwei Personen verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel gegenüber der AFP bestätigt, handelt es sich dabei bei einem der Verhafteten um Laurent Héricord, den Geschäftsführer der in Beggen ansässigen Firma Avrox . Die Behörden nahmen den französischen Geschäftsmann in Haft, ein Untersuchungsrichter soll über die Auslieferung des Mannes an die belgischen Behörden entscheiden. Eine erste Anhörung soll am Mittwoch in Aix-en-Provence stattfinden.

«Zahlreiche Fehler»

Die Firma Avrox war mit einem Millionenauftrag für den belgischen Staat im Frühjahr 2020 in die Schlagzeilen geraten. Dabei ging es um die Lieferung von 15 Millionen Tuchmasken im Wert von mehr als 30 Millionen Euro. Mehrere belgische Textil- und Modeverbände haben der luxemburgischen Firma vorgeworfen, bei der Herstellung der Masken die Gesundheitsvorschriften nicht eingehalten zu haben. Die belgischen Gesundheitsbehörden rieten der Bevölkerung davon ab, die Masken zu verwenden. Es bestünde die Gefahr, giftige Substanzen einzuatmen, hieß es in der offiziellen Warnung zu dem Fall. Zuvor waren die Masken kostenlos in Apotheken im ganzen Land verteilt worden. Die belgische Justiz nahm im Juni 2020 wegen Betrugsverdachtes Ermittlungen gegen Avrox auf.

Nach einem Bericht der Zeitung Le Soir ermittelt die Brüssler Justiz wegen des Verdachts auf «Produkt- und Urkundenfälschung, Betrug, Geldwäsche», sowie Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht. Zudem seien die Masken mit einem Merkblatt geliefert worden, das laut dem Bericht «zahlreiche Fehler» enthalte. Ein Konkurrent im Bieterverfahren hat nach seiner Niederlage Klage beim zuständigen belgischen Verwaltungsgericht eingereicht.

Die Avrox-Unternehmensführung um Herrn Héricord hat stets vehement bestritten, dass bei der MaskenlieferungStraftaten begangen worden sind. Konfrontiert mit der möglichen Gefährlichkeit der gelieferten Produkte, erklärte die Firma, ihre Masken gewissenhaft «alle nationalen und europäischen Vorschriften» einhielten.

(ol/L'essentiel/afp)