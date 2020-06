Luxemburgs Yoga-​​Freunde treffen sich im Netz

Am kommenden Sonntag ist Weltyogatag. Eigentlich hatte die Abtei Neumünster für diesen Tag ein Treffen für Yoga-Enthusiasten geplant. Da die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus aber immer noch besteht, haben sich die Organisatoren dazu entschieden, die Veranstaltung vor Ort abzusagen. Um diesen Verlust auszugleichen organisiert die Nationale Vereinigung der Yoga-Schulen (FNELY, «Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga») am 21. Juni einen Tag mit Live-Kursen, über Facebook live. Von acht bis 18 Uhr bieten verschiedene Yogalehrer Kurse in unterschiedlichen Disziplinen des Yogas an.

Die FNELY vereinigt unter ihrem Dach die professionellen Yogalehrer im Land. Alle Lehrenden haben ihre Ausbildung nach den Regeln der Europäischen Yoga Liga absolviert, das bedeutet, sie haben mindestens 500 Stunden in vier Jahren in ihre Ausbildung investiert, ehe sie sich für das Zertifikat als Yogalehrer beworben haben. Die Vereinigung wurde im Jahre 1995 gegründet, mit dem Ziel, «die Qualität des Unterrichts zu steigern und die Vielfältigkeit des Yogas zu repräsentieren, eine Bewegung, die innere Harmonie und persönliche Erfüllung bringen soll».

Jubiläumsfeier verschoben

Mit dem diesjährigen Weltyogatag war auch geplant, das 25-jährige Bestehen des Verbandes zu feiern. Diese Feierlichkeit wurde daher auf das nächste Jahr verschoben. Auch an anderen Orten in der Welt muss der Welt-Yoga-Tag wegen Corona anders gefeiert werden als sonst üblich.

So ist das alljährliche Yoga auf dem New Yorker Times Square ist diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie ins Internet verlegt worden. Die Kurse würden am Samstag online angeboten, teilte der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance mit. Normalerweise findet das Spektakel anlässlich des Weltyogatags (21. Juni) jedes Jahr mitten im Trubel des Times Square in Manhattan statt. Im vergangenen Jahr hatten trotz Regens Hunderte an der 17. Auflage teilgenommen.

(red/l'essentiel/dpa)