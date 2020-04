Treibstoffpreise ziehen nach Talfahrt wieder an

Seit Ende Februar dieses Jahres kannten die Treibstoffpreise nur eine Richtung: bergab. So sackte der Preis für einen Liter Super Plus von 1,328 Euro am 28. Februar auf 99,4 Cent am 28. März ab. Der Dieselpreis fiel nahezu parallel von 1,115 Euro auf 90,5 Cent. Ein Preisunterschied, der sich im Geldbeutel durchaus bemerkbar macht.

Nachdem der 98er-Sprit bereits am 2. April leicht angezogen hatte, steht am morgigen Mittwoch die nächste Teuerung an. Ab 0 Uhr kostet der Liter Super Plus 1,028 Euro – 1,3 Cent mehr als derzeit.

Der Diesel hatte sich nach der Talfahrt bereits am 28. März leicht verteuert. Nach einer zwischenzeitlichen Preissenkung zieht er nun aber erneut an. Ab Mittwoch kostet der Liter Diesel an Luxemburgs Tankstellen maximal 91,6 Cent, was einem Anstieg um 1,4 Cent zum jetzigen Preis entspricht.

(pw/L'essentiel)