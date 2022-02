In diesem Bereich ist Luxemburg ein Versager. Unter den Personen, die im Großherzogtum eine Position als Wissenschaftler oder Ingenieur bekleiden, sind laut Eurostat-Daten aus dem Jahr 2019 nur 28 Prozent Frauen. Das ist weit entfernt vom europäischen Durchschnitt (41,1 Prozent).

Das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern (MEGA) sorgt daher dafür, dass Mädchen und Frauen ermutigt werden, sich in der Forschung und in der Wissenschaft zu engagieren. «Die Wissenschaft ist keine reine Männersache», betont Ministerin Taina Bofferding.

«Es gibt immer noch Stereotypen», unterstützt Marc Schiltz, Präsident des Nationalfonds für Forschung (FNR). «Das Bild des Forschers, der wissenschaftliche Entdeckungen macht, wird immer noch mit Männern in Verbindung gebracht». In diesem Zusammenhang hat Ministerin Boffeding am Freitag die Kampagne «Women in Research» im Luxembourg Science Center in Differdingen gestartet (der 11. Februar ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft).

Studiengänge sollten überdacht werden

Am Samstag können Familien das Science Center besuchen, um an Kursen teilzunehmen, die speziell zur Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschaft entwickelt wurden. In Workshops zu den Themen künstliche Intelligenz, das neue Planetarium, Chemie und Flüssigkeiten werden zwölf berühmte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorgestellt. Darüber hinaus werden sechs Wochen lang Video-Testimonials von Forscherinnen in Luxemburg gezeigt, die einen Einblick in ihren Berufsalltag geben.

Über diese Sensibilisierungskampagne hinaus ist Marc Schiltz, Präsident des Fonds national de la recherche, der Ansicht, dass im Bildungsbereich noch einiges getan werden muss. «In der Grundschule haben Jungen bessere Noten in Mathematik als Mädchen und ein größeres Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern». Darüber hinaus ist er der Meinung, dass die wissenschaftlichen Studiengänge überdacht werden sollten. «Es handelt sich um ein langes Studium mit Promotion und Postdoktorat», erinnert er. Das Vorhaben einer Frau, eine Familie zu gründen, könne mit dem Streben nach einer wissenschaftlichen Karriere «kollidieren».

