Schüler sammeln für Obdachlose in Luxemburg

«Es war wirklich ein Traum, anderen zu helfen», sagt Soraya. Wie sechs ihrer Klassenkameraden hatte die 18-Jährige in diesem Jahr die Gelegenheit, Obdachlosen zu helfen. Seit September führen die sieben Schülerinnen und Schüler des Lycée technique de Lallange das Projekt «Hope» im Rahmen ihres Wahlfachs durch, das von ihrem Kunstlehrer Serge Atten geleitet wird.

Nachdem ausgemacht wurde, wem sie helfen wollten, fanden sie schnell einen Kooperationspartner: das Foyer de Nuit Abrisud in Esch/Alzette, das Obdachlosen ein Bett für die Nacht anbietet und die Lernenden über den Bedarf ihrer Klienten informierte. Die Gruppe wandte sich daraufhin an Firmen, Rathäuser und Privatpersonen, um Gelder und Spenden zu sammeln. «Auch nach der Schule haben wir gearbeitet», sagt der hochmotivierte João (18). Serge Atten ist stolz auf seine Schülerinnen und Schüler: «Sie haben zwischen 400 und 600 E-Mails verschickt. Über ihre Motivation kann ich mich nicht beklagen.»

Als Symbol für den Erfolg ihres Projekts besuchten die Schüler am vergangenen Freitag das Foyer de Nuit Abrisud – und überreichten ihre gesammelten Spenden: zwanzig Rucksäcke, gefüllt mit Hygieneartikeln und etwas gegen die Kälte. «Ich war wirklich überrascht von der Menge an Spenden», sagte Maureen Lanners, die Leiterin des Foyer de Nuit Abrisud, die die sieben SchülerInnen durch ihre Einrichtung führte. Die Taschen werden an die Obdachlosen verteilt, die sie am meisten brauchen.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)