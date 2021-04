An der Cloche d'Or öffnen sich die Schranken

Das neuste Parkhaus in Luxemburg-Stadt ist zugegebenermaßen alles andere als leicht zu finden. In Google Maps findet sich der hauptstädtische Neuzugang jedenfalls noch nicht. Und ob es der Platzhalter es überhaupt dorthin schafft, wird sich noch zeigen müssen. Aber vielleicht treibt ja die Aussicht auf kostenloses Parken einige Neugierige zum provisorischen Parkplatz an der Cloche d'Or. Am Mittwoch wurden das Provisorium jedenfalls eröffnet. Mit dem Parkplatz reagiere man auf die gestiegene Nachfrage nach Parkplätzen in dem Viertel, erklärt Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt bei der Eröffnung. Der soll bis zur Fertigstellung des richtigen Parkhauses für freie Stellplätze sorgen.

«Die Arbeiten am späteren Parkhaus haben gerade erst begonnen», so Goldschmidt weiter. Die Arbeiten sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein, berichtet der Schöffe weiter. Zur Eröffnung des Stadions habe man einen Parkplatz gebraucht, das sei Anforderung der Uefa gewesen. Aber auch andere Organisationen hätten Entsprechendes gefordert, betont Goldschmidt. Deshalb habe man als Stadt 2,3 Millionen Euro in die Übergangslösung investiert und 600 Stellplätze geschaffen. Die ersten 24 Stunden ist das Parken dort kostenlos, danach werden zehn Euro pro Tag fällig. Die Linien 5 und 22 binden den Parkplatz ans Busnetz an.

«Es ziehen immer mehr Menschen in das neue Gebiet», berichtet der Volksvertreter. Der Druck auf die Parkplätze nehme. Gleichzeitig müsse man trotz aller Anstrengungen bei der sanften Mobilität anerkennen, dass den Arbeitnehmern aus der Großregion häufig keine echte Alternative zum Auto zur Verfügung stehe. Goldschmidt stellt klar: «Wir müssen auch an diese Menschen denken, aber das Provisorium kann nur 600 Stellplätze bieten, der endgültige Parkplatz kann dann 2000 Autos aufnehmen. In 20 Monaten wird der fertig sein.»

(fl/L'essentiel )