Diesel wird ab Mittwoch wieder teurer

Dieselfahrer müssen ab Mittwoch, den 13. Januar, wieder tiefer in die Tasche greifen. Wie die Regierung am Dienstagnachmittag mitteilt, steigt der Literpreis für den Diesel an Luxemburgs Tankstellen um 2,2 Cents pro Liter auf insgesamt 1,069 Euro.

Die Preise für Benzin bleiben davon unberührt.

(L'essentiel)