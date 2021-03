Remich bekommt keine Umgehungsstraße

In Remich wird keine Ortsumgehung gebaut. Das geht aus einer Antwort von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auf die parlamentarische Antwort des CSV-Abgeordneten Léon Gloden hervor. Laut einer von Ponts et Chaussées durchgeführten Studie sei nur ein geringer Anteil des täglichen Verkehrs in Remich auf Transitfahrzeuge zurückzuführen, heißt es aus dem Bausch-Ministerium dazu. Deshalb ziehe man den Bau einer Ortsumgehung derzeit nicht in Betracht.

Die europäische Route für den Schwerlastverkehr könne jedoch von der N2 auf die A13 umgeleitet werden. «Idealerweise sollten Lkw, die aus dem Moseltal kommen, über die A13 fahren», so der Minister in seiner Antwort.

Verkehrsfluss und Luftqualität im Zentrum und entlang der Mosel will François Bausch verbessern, indem man den «Stop-and-go-Verkehr» mit verschiedenen Maßnahmen in der Stadt ein Ende setzen wolle. Unter anderem denke man über eine 30er-Zone im Bereich der Esplanade und zusätzliche Parkplätze nach.

(jg/L'essentiel)