Unter Applaus verlässt geheilte Patientin die Klinik

Es ist ein Video, das Mut macht, das Hoffnung verbreitet: Es zeigt eine vom Coronavirus geheilte Patientin, deren Emotionen beim Verlassen des Rehabilitationszentrums in Colpach deutlich zu spüren sind. Auf dem Korridor, der in ihre Freiheit führt, wird sie vom Applaus des Pflegepersonals begleitet. Das Video wurde am Donnerstagmorgen auf der Facebook-Seite des Roten Kreuzes veröffentlicht mit dem Kommentar: «Vor zwei Tagen gab es eine Premiere in Colpach: wir konnten eine Patientin, die von Covid-19 geheilt wurde, entlassen. Seitdem hat es eine zweite gegeben. Und es wird noch mehr geben!»

Dabei wurde das Colpach-Rehabilitationszentrum erst vor kurzem in ein Behandlungszentrum für Coronavirus-Patienten umgewandelt. Es verfügt über 80 Betten. Die Zahl der Patienten variiere aber ständig, erklärt das Rote Kreuz, auf Anfrage von L'essentiel. Der Standort Colpach sei für Patienten, die infiziert sind und beobachtet, aber nicht intensivmedizinisch betreut werden müssten. Es sind Patienten, deren Körper stark genug sei, um das Virus zu bekämpfen, und denen es bereits etwas besser gehe.

500 Menschen in Luxemburg gelten als geheilt

Dieses Prinzip ermögliche es, die konventionellen Krankenhäuser zu entlasten, damit sie sich gar nicht ihrer Belastungsgrenze nähern. In Colpach werden sie von «Menschen betreut, die wissen, wie man sie behandelt, in der Regel ist es ein Rehabilitationszentrum». Normalerweise ist es für Patienten, die an Krebs leiden oder Opfer der Folgen einer anderen schweren Krankheit sind.

Nach den neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums, gelten in Luxemburg bereits rund 500 Menschen als vom Coronavirus geheilt. Eine Zahl, die wie das Video aus dem Rehabilitationszentrum in Colpach Hoffnung verbreitet – und Mut macht.

(jw/L'essentiel)