Zwei Drittel der Pflegekräfte sind Grenzgänger

Patienten in den Krankenhäusern des Großherzogtums werden häufig von Grenzgängern betreut. Derzeit leben 64,7 Prozent der Krankenschwestern und Krankenpfleger im Ausland, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Europaabgeordneten Jeff Engelen (ADR) erklärt. Von ihnen ist fast die Hälfte (48,6 Prozent) in einem Krankenhaus beschäftigt. Diese haben kürzlich erklärt, dass sie während der Krise keine ausländischen Mitarbeiter anwerben.

Wären die Grenzen auch für medizinisches Personal geschlossen, würde es in Luxemburg an Personal mangeln, um Patienten zu versorgen, medizinische Geräte zu bedienen, erklärt Paulette Lenert. «Es ist illusorisch zu glauben, dass Krankenhäuser allein mit den Bewohnern des Landes funktionieren könnten, trotz der Bemühungen der vergangenen Jahre, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten», sagt die Ministerin.

Der Sektor hat sich in den vergangenen Monaten neu organisiert, um die Risiken des Personalmangels während der Krise zu begrenzen, erinnert Lenert. Junge Rentner wurden zurückbeordert, um an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, während Grenzgänger in Luxemburgs Hotels untergebracht wurden.

(jg/L'essentiel)