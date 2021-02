Grenzkontrollen um Luxemburg nehmen zu

Die Grenzen rund um Luxemburg bleiben zwar offen, werden aber streng überwacht und kontrolliert. Deutschland hält vorerst an Stichprobenkontrollen bei der Einreise vom Großherzogtum nach Deutschland fest, so ein Sprecher der Bundespolizei in Trier. Auch die Polizei in Saarbrücken bestätigte die Vorgehensweise. Abgesehen vom normalen Grenzverkehr, ist Quarantäne und ein negativer PCR-Test erforderlich. Gegenüber sogenannten Virusmutationsgebieten könnte noch für kommenden Sonntag eine härtere Gangart beschlossen werden. Konkret gehe es dabei um neue Einreisebeschränkungen und feste Grenzkontrollen nach Tschechien und Tirol, wie unter anderem Tagesschau.de berichtet.

An der belgischen Grenze wird deutlich strenger kontrolliert. «Während der Schulferien sind Kontrollen am Freitag, Samstag und Sonntag in der Richtung von Belgien ins Ausland und am darauffolgenden Wochenende in der Richtung der Rückfahrt geplant», so Dominique Cornez, Kommissar der föderalen Straßenpolizei der Provinz Luxemburg. Dabei prüft die Polizei das Verbot der unerlaubten Reise, die nötige Erklärung zur Rechtfertigung der Reise (für Grenzgänger oder Bewohner von Grenzgemeinden), das Formular zur Feststellung des Aufenthaltsortes bei Rückkehr in die rote Zone und den Negativtest. In den letzten vierzehn Tagen wurden fast 25 Strafzettel in Höhe von 250 Euro verhängt.

Auch für die Einreise nach Frankreich ist ein negativer Corona-Test erforderlich, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Obwohl die Kontrollen zunächst nur in Häfen und Flughäfen durchgeführt wurden, werden sie seit dem 1. Februar auch auf Straßen ausgeweitet. Aufenthalte von weniger als 24 Stunden für Grenzgänger und «Bewohner von Grenzgebieten im Umkreis von 30 Kilometern vom Wohnort» sind als Ausnahmen vorgesehen. Ansonsten ist ab dem 11. Lebensjahr ein Test (PCR oder Schnelltest unter 72 Stunden) sowie eine eidesstattliche Erklärung (keine Symptome, kein Kontakt mit einem nachgewiesenen Fall für 14 Tage und Akzeptanz eines Tests) vorgeschrieben. Zwischen dem 1. und 8. Februar wurden nach Angaben des Département Moselle mehr als 1200 Kontrollen durchgeführt und 120 Personen mit Bußgeldern sanktioniert (165 Euro in Einzelstrafen).

