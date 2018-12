Mann bei Verkehrsunfall auf N14 schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Autofahrer erlitt am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der N14 schwere Verletzungen. Der Mann war in Richtung Stegen unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen.

Daraufhin kam er von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und landete nach einem Überschlag im Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei im Wagen eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte konnten den Mann aus seinem Pkw befreien und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Während der Bergungsarbeiten wurde eine Fahrbahn für den Verkehr gesperrt.

(L'essentiel)