Lenert verteidigt die Zuverlässigkeit der Tests

Die Bürger können den in Luxemburg durchgeführten Covid-19-Tests vertrauen, insbesondere wenn sie positiv ausfallen, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Donnerstag in einer Antwort auf eine Frage der Abgeordneten Françoise Hetto-Gaasch (CSV) mitteilte. Alle verwendeten Tests «müssen der europäischen EG-Norm entsprechen» und werden in zugelassenen Labors durchgeführt, so Lenert.

Wenn der Test ein positives Ergebnis zeigt, beträgt die Zuverlässigkeit «99 bis 100 Prozent», so die Gesundheitsministerin. «Ein positives Ergebnis ist tatsächlich positiv und muss nicht noch einmal überprüft werden.» Bei einem negativen Ergebnis weicht die Zuverlässigkeit etwas ab. Es hängt alles von «der Qualität der Probe (nasal oder oral) und dem Zeitpunkt der Entnahme im Verhältnis zum Zeitpunkt der Infektion» ab. Daher können bis zu 20 Prozent der negativen Tests fehlerhaft sein. Wenn ein Patient Symptome hat, kann der Test daher wiederholt werden.

(jg/L'essentiel)