Auch in Luxemburg werden Pferde verstümmelt

Nach zahlreichen Pferdemisshandlungen ist in Frankreich ein Verdächtiger festgenommen worden. Er hatte den Tieren bei lebendigen Leibe die Ohren abgeschnitten. In unserem Nachbarland wird derzeit in rund 150 Fällen wegen Tierquälerei an Pferden ermittelt. Zahlreiche Besitzer übernachten derzeit in den Ställen, um ihre Tiere vor einem Übergriff zu schützen.

In Luxemburg «gibt es keine Vorfälle, die sich mit denen in Frankreich vergleichen lassen», teilt die Police Grand-Ducale mit. Dennoch sind die Pferdebesitzer hierzulande in Alarmbereitschaft – zumal es in der Vergangenheit bereits zu Übergriffen gekommen ist. «Ich erinnere mich an eine Frau, die zwei oder drei Pferde mit einem Messer attackiert und Schnittwunden zugefügt hat. Das ist etwa zehn Jahre her», sagt der Besitzer eines Pferdes, der es vorzieht anonym zu bleiben, im Gespräch mit L'essentiel. Er berichtet weiter: «Vor etwa zwei Jahren versuchte ein Mann auch einer Stute die Gebärmutter zu entfernen.»

Verbotsschilder und Überwachunsgkameras

Untereinander halten sich die Pferdebesitzer in Luxemburg über derartige Vorfälle auf dem Laufenden. «Wer so etwas einem hilflosen Tier antut, ist in meinen Augen ein Psychopath», fährt unser Gesprächspartner fort. Die Polizei nimmt das Problem sehr ernst. «In diesem speziellen Fall hat es einen Austausch mit unseren französischen Kollegen gegeben», sagt ein Sprecher und mahnt die Besitzer verdächtige Vorfälle unverzüglich zu melden.

Um Tierquäler von vornherein von den Ställen fernzuhalten, seien auch Verbotsschilder, Zäune, regelmäßige Kontrollgänge, Vorhängeschlösser oder Überwachungskameras hilfreich. «Außerdem sollten nur so viele Personen wie nötig, den Aufenthaltsort der Pferde kennen. Die Besitzer sollten sich auch immer wieder mit dem örtlichen Förster und Tierschutzverbänden austauschen», so der Polizeisprecher.

(Thomas Holzer/L'essentiel)