Hochgiftige Schlangen büxen in Luxemburg aus

Kobras, Vipern, Skorpione: Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat am vergangenen Donnerstag eine dubiose Tierhandlung im Süden des Landes dicht machen lassen. Die Behörden beschlagnahmten insgesamt 123, teils hochgiftige Tiere, weil sie nicht artgerecht untergebracht waren. Das bestätigte Dr. Félix Wildschütz, Leiter der Luxemburger Veterinärinspektion, gegenüber L'essentiel.

Den Beamten und anwesenden Tierschützern habe sich ein trauriges Bild geboten: Die Tiere wurden nicht mit Wasser versorgt und lebten in ihren eigenen Fäkalien. Zudem nahm der Händler einige Tiere, die neu bei ihm ankamen, nie aus ihrer Transportbox und verpasste es, sie in einen geeigneten Behälter zu setzen.

Kein Platz für giftige Tiere in Luxemburg

Wie Wildschütz erklärt, wurden dem Mann alle Tiere weggenommen: «Er hatte im Vorfeld bereits gegen Tier- und Naturschutzauflagen verstoßen. Außerdem sind aus seiner Wohnung immer wieder Tiere ausgebrochen, auch giftige.»

Die ungiftigen Tiere werden nun in der Düdelinger Tierauffangstation versorgt. Elf Kobras, vier gefährliche Puffottern und 105 – zum Teil sehr giftige – Skorpione konnten jedoch nicht am Parc L'eh untergebracht werden und mussten nach München in Deutschland gebracht werden.

(sw/L'essentiel)