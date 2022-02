15 Luxemburger sitzen weiterhin in der Ukraine fest

Noch immer sitzen luxemburgische Staatsbürger in der Ukraine fest, wo der Krieg am Donnerstagmorgen plötzlich ausbrach. «Sie haben noch nicht alle das Land verlassen. Nach unseren Informationen befinden sich noch 15 Luxemburger in der Ukraine», sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag gegenüber L'essentiel. Am Donnerstag noch sollen etwa 20 Luxemburger im Land gewesen sein.

Das Ministerium hatte «keine Einzelheiten über die individuelle Situation jeder einzelnen Person». Glücklicherweise sei «kein Luxemburger unter den Verletzten des Konflikts», so der Sprecher des Ministeriums.

Den noch in der Ukraine festsitzenden Personen sichert das Ministerium «Unterstützung durch engen Kontakt mit den Betroffenen» zu, sofern diese die Behörden über ihre Situation informiert haben. Luxemburgische Einwohner in der Ukraine können «nützliche Ratschläge und Informationen» bei der belgischen Botschaft in Kiew oder der Botschaft des Großherzogtums in Prag in der Tschechischen Republik erhalten.

(jg/L'essentiel)