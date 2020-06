Luxemburg knackt die Marke von 100.000 Tests

Die Strategie der Regierung im Großherzogtum gegen die Verbreitung des Cornoavirus ist denkbar einfach: Testen, testen, testen. «Die Zukunft braucht nicht unbedingt umfangreiche Tests, aber sie beruhigen und vereinfachen die zu treffenden Entscheidungen», betonte Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit Anfang Mai. Etwas mehr als einen Monat später, nachdem mehrere Test-Stationen im ganzen Land für die Aufnahme von Freiwilligen eingerichtet wurden, ist die Marke von 100.000 Tests in Luxemburg überschritten worden.

«Die Menschen wollen wissen, ob sie infiziert sind oder nicht», sagte Dr. Schmit und erinnerte daran, dass die ersten Schritte der Lockerungen in Luxemburg, einschließlich der Wiedereröffnung von Schulen Mitte April auf der Grundlage repräsentativer Testproben erfolgten.

Nach Angaben der Regierung wurden seit Beginn der Krise im Großherzogtum genau 101.877 Personen getestet. Darunter 76.488 in Luxemburg wohnhaften Personen und 25.389 Nichtansässige. Von den insgesamt 4.055 positiv getesteten Personen waren 3.274 Luxemburger. Die Zahl der Tests hat sich in den letzten Wochen beschleunigt, und zwischen dem 1. und 12. Juni wurden 22.970 Tests durchgeführt. Donnerstag, der 11. Juni, war mit mit etwas mehr als 7000 Tests in 24 Stunden einer der effizientesten Tage.

(nc/L'essentiel)