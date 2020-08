Fleischpreis liegt deutlich über EU-​​Durchschnitt

Eine Eurostat-Studie zu Fleischpreisen könnte einige dazu ermutigen Vegetarier zu werden, denn in Luxemburg ist Fleisch alles andere als günstig. Im Durchschnitt liegt der Preis dieses Lebensmittels im Großherzogtum nämlich 41 Prozent über dem europäischen Schnitt. Nur in Österreich (45 Prozent über dem europäischen Schnitt) zahlen Fleischesser mehr für das Lebensmittel als in Luxemburg.

Fleisch wird bei uns demnach teurer verkauft als in unseren Nachbarländern. Frankreich steht in Europa an dritter Stelle, vor Belgien (5.) und Deutschland (10.). Ganz unten im Preis-Ranking platzieren sich Polen und Rumänien, hier liegt der Preis bei 63 Prozent des EU-Durchschnitts. Luxemburg stand bereits im vergangenen Jahr an zweiter Stelle.

Trotz der hohen Kosten bleibt Luxemburg aber ein Großverbraucher von Fleisch. Laut einer TNS-Ilres-Umfrage essen acht von zehn Einwohnern regelmäßig Fleisch. 60 Prozent der Befragten behaupten allerdings auch, Flexitarier zu sein, sie haben ihren Fleischkonsum reduziert.

