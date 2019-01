«Gelbwesten» wollen am Montag nach Luxemburg

Einige Mitglieder der Bewegung «Gilets jaunes» oder «Gelbwesten» werden am Montag in Luxemburg erwartet. Die Aktivisten aus Frankreich folgen dabei einem Aufruf auf Facebook. Sie haben angekündigt, friedlich in Luxemburg zu protestieren, oder wie in dem sozialen Netzwerk zu lesen ist, «spazieren zu gehen». Ihr Protest hierzulande richtet sich gegen Steuerbetrug und Optimierung.

Die Police Grand-Ducale erklärte auf Anfrage von L'essentiel, «die Entwicklung des Protestmarsches genau zu verfolgen.» Grund zur Sorge gebe es aber nicht, da «nur sehr wenige Menschen im Internet Interesse an dem Marsch bekundet haben.» Der «Spaziergang» soll auf dem Kirchberg stattfinden, dem «Epizentrum der Optimierung von Betrug und der Steuerflucht», wie es auf Facebook heißt.

Der Protest der «Gelbwesten» richtete sich zunächst gegen die geplanten zusätzlichen Steuern auf Benzin in Frankreich. Im Zuge der weiteren Geschehnisse veröffentlichte die Bewegung eine Liste mit über 40 Forderungen, darunter die Erhöhung des Mindestlohns, die Erhöhung der Renten und die Wiedereinführung der im Vorjahr abgeschafften Vermögenssteuer. Ihre Demonstrationen sind in Frankreich immer wieder von Gewalt geprägt.

