Studio aus Strassen lädt «Weinstein des Yoga» ein

Bikram Choudhury ist einer der bekanntesten Yogameister und Begründer des nach ihm benannten Bikram-Yogas. Dabei wird in einem auf 40 Grad erhitzten Raum Yoga praktiziert. Madonna oder Lady Gaga sind Fans der Methode. Bikram Choudhury hat diese Form des Yogas in die ganze Welt exportiert und ein Imperium aufgebaut. Auch im Luxemburger Strassen hat 2014 das Studio «Hot Box Yoga» eröffnet.

Dabei ist der Yogameister umstritten. Ende November erschien auf Netflix eine Doku über die Kontroversen um seine Methode. Seither ist sein Name auch außerhalb der Yoga-Welt bekannt. Allein im Januar 2014 liefen gegen Bikram fünf Gerichtsverfahren, in denen ihm sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen vorgeworfen wurden. 2016 wurde er im Fall Jafa-Bodden wegen Belästigung und Diskriminierung verurteilt. Knapp sieben Millionen US-Dollar Schadenersatz und Schmerzensgeld soll er ihr zahlen und erhielt den Spitznamen «Harvey Weinstein des Yoga». Seinen Erfolg ruinierte das aber nicht.

Warum lädt das Yoga Studio in Strassen ihn dennoch ein?

Auch das Yoga Studio in Strassen will ihn weiterhin haben. Der Workshop sollte am 14. und 15. Dezember im Hotel Van der Valk Luxembourg in Arlon, Belgien, stattfinden. Jetzt wurde der Besuch von Bikram Choudhury abgesagt. Nicht etwa, weil dem Studio die Sache zu heiß geworden wäre, nein. «Er wurde gebucht, ist aber krank geworden. Daher kann er nicht kommen«, antwortet Sheelagh O'Connor, Studioleiterin auf Nachfrage von L'essentiel.

Auf die Frage, warum das Luxemburger Studio einen so umstrittenen Lehrer einlädt, begründet die Managerin, dass «die Teilnehmer von einem großen Lehrer lernen wollten». Die Veranstaltung sei außerdem noch «vor der Veröffentlichung der Netflix-Doku geplant» gewesen. Auch die Nachfrage spräche für die Veranstalter: «Alle Tickets sind verkauft», sagt sie.

Der zweitägige Workshop findet aus Krankheitsgründen nun ohne Bikram Choudhury statt, wie das Hotel bestätigte.

