Tesla-​​Chef Elon Musk geht Luxemburg fremd

Luxemburg liebt Teslas. Investieren Autofahrer hierzulande in ein E-Auto, greifen sie in knapp der Hälfte der Fälle zu einem Wagen der Marke Tesla.

Und auch Elon Musk muss eine Schwäche für das Großherzogtum oder zumindest für die Großregion haben. Denn der Autobauer hat lange nach einem passenden Standort für seine Gigafactory gesucht. Als erste Wahl bezeichnete er in einem Tweet im Sommer 2018 Deutschland – sprach dabei aber auch von der Nähe zu den Beneluxstaaten.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries