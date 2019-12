Umweltprämie für saubere Autos wird verlängert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im vergangenen Januar hat die Regierung im Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch Autos einen Gang höher geschaltet. Sie hatte deshalb die Einführung einer neuen finanziellen Beihilferegelung für CO2-neutrale oder -arme Fahrzeuge angekündigt, die erstmals zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2019 eingeführt wurde.

Die Regierung wird auch den Bonus von bis zu 300 Euro für den Kauf eines Fahrrads oder Pedelecs25 (unterstütztes Treten mit einer Leistung von höchstens 0,25 Kilowatt) um ein Jahr verlängern. Es sei darauf hingewiesen, dass nun auch Kinderfahrräder gefördert werden. Die Prämie wird für neue Fahrräder und Pedelecs25 gewährt, die 2019 oder 2020 gekauft wurden.

Am Montag teilte das Umweltministerium mit, dass diese Prämien um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2020 verlängert werden. Das sieht eine großherzogliche Verordnung vor, die am Freitag vom Regierungsrat genehmigt wurde. «Die Förderung der Elektromobilität bleibt eine Schlüsselkomponente der Bemühungen um den CO2-Ausstoß des im Straßenverkehr zu reduzieren», teilte das Ministerium in einer Erklärung mit. Die Prämie ist integraler Bestandteil des Entwurfs des Energie- und Klimaplans für den Zeitraum von 2021 bis 2030. Dieser zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 zu reduzieren.

Wasserstoff-Autos werden gefördert

Die Höhe der Beihilfen bleibt für das Jahr 2020 unverändert. Sie beträgt 5000 Euro für reine Elektroautos und -transporter und 2500 Euro für Plug-in-Hybride, deren CO₂-Emissionen kleiner oder gleich 50 Gramm pro Kilometer sind. Für Leichtfahrzeuge, Leichtmotorräder (125 Kubik) und Mopeds (Roller und Pedelec) beträgt die Prämie 25 Prozent des Nettopreises, jedoch nicht mehr als 500 Euro. Darüber hinaus kommen auch Käufer von Wasserstoff-Fahrzeugen in den Genuss der 5000-Euro-Beihilfe.

Die finanzielle Unterstützung ist natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts vorbehalten, die ein in Luxemburg zugelassenes Fahrzeug besitzen. Fahrzeughalter haben nach der Zulassung des Fahrzeuges auf ihren Namen sieben Monate Zeit die Beihilfe zu beantragen. Sie können bei der Umweltbehörde mit einem hier verfügbaren Formular eingereicht werden.

(L'essentiel)