Luxemburger Boutiquen bereiten sich auf Kunden vor

«Wir desinfizieren momentan unseren gesamte Auslage und gestalten alles neu. Die Gesundheit unserer Kunden hat Vorrang», sagt die Angestellte einer Boutique in Esch-Belval, während sie mit Mundschutz und Reinigungsmittel die nächste Fläche in Angriff nimmt.

Im Belval-Plaza brennt in den meisten Geschäften schon das Licht, weil sich allesamt auf die Rückkehr der Kunden vorbereiten. Damien, der Inhaber einer weiteren Boutique, richtet gerade ein System zur «Steuerung» der Kunden ein. «Wir wollen sie nacheinander ins Geschäft lassen, weil wir denken, dass das am sichersten ist. Kleidung, die anprobiert wurde, hängen wir 24 Stunden lang weg. Ich denke, so können wir eine Ansteckung vermeiden», sagt er.

In finanzieller Hinsicht war der Lockdown für die meisten Einzelhändler äußerst schwierig. Damien hat das Glück, dass er das Geld für nicht verkaufte Ware zurückbekommt. Am Montag kann er seinen Kunden deshalb die neueste Kollektion anbieten. Allerdings hatte auch er fortlaufende Kosten, wie die Miete. Für seine Angestellten musste er Kurzarbeit beantragen. «Das Geld habe ich vom Staat noch nicht bekommen», sagt er.

(Séverine Goffin/L'essentiel)