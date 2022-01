MeteoLux warnt vor Sturmböen bis zum Abend

Achtung, der Montag in Luxemburg wird windig. MeteoLux hat für das ganze Land die gelbe Warnstufe für starken Wind ausgerufen. Sie gilt bis 22 Uhr. Den ganzen Tag über werden Windgeschwindigkeiten von 65 bis 75 Stundenkilometer erwartet, mit örtlichen Böen von bis zu 85 Stundenkilometern.

Außerdem geben die Wetterfrösche vom Findel eine Schneewarnung für die nördliche Hälfte des Landes heraus, die bis 13 Uhr gilt. In den Lagen oberhalb von 450 Metern muss mit rund einem Zentimeter Neuschnee gerechnet werden.

Am Dienstag wird das Wetter ruhiger, mit einem stark bewölkten Himmel und vereinzelten Schauern am Abend. Der Wolken-Regen-Mix wird den Rest der Woche anhalten. Die Temperaturen gehen dabei wieder in den Sinkflug.

(L'essentiel)