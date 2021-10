Wann kommt der Wickeltisch auf der Herrentoilette?

Kein Wickeltisch auf der Herrentoilette, was soll Mann tun? Die Väter unter uns haben diese Situation wahrscheinlich schon einmal erlebt, als sie allein mit ihrem Kleinkind in einem Café oder Restaurant waren. Eine Lösungsmöglichkeit: Es wie dieser amerikanische Vater machen, der seinem Baby die Windel wechselt, während er auf dem Boden hockt. Das Foto der Aktion ging 2018 viral.

Die mangelnde Berücksichtigung von Vätern, insbesondere von alleinerziehenden Vätern in diesen Situationen, ist für einige eindeutig diskriminierend. In Luxemburg wurde im Sommer dieses Jahres eine Petition von einer Frau bei der Chamber eingereicht, die mehr Gleichberechtigung forderte. «Frauen gehen mit ihren Kindern einkaufen oder in Restaurants, aber Männer tun das auch», schrieb Tania Pereira Alves in ihrer Petition. Damit setzte sie sich für mehr «Wickeltische in Männertoiletten» ein. Eine legitime Petition, die jedoch bei Ablauf der Frist am 26. August nur 161 Unterschriften erhielt.

«Vergessen Sie die Pläne für Investitionen»

Fachleute weisen schnell darauf hin, dass die Nachfrage gering ist und eine solche Entwicklung bei weitem keine Priorität darstellt. «Es wird zwei bis drei Jahre dauern, um sich von der Pandemie zu erholen, um Gebühren, Steuern, Zahlungsrückstände zu begleichen. Also vergessen Sie die Pläne für Investitionen», erklärt François Koepp, Generalsekretär des Gastronomenverbandes Horesca. «Denn all das würde die 2300 Cafés und Restaurants des Landes etwas kosten», sagte er. «Sie haben uns eine Allergenkarte auferlegt, die ein riesiges Budget für eine lächerliche Nachfrage darstellte», erklärt er.

Selbst die grundlegenden Vorschriften für Toiletten in Cafés und Restaurants seien unklar, merkt François Koepp an: «Man sagt uns: ‹Sie brauchen genügend Toiletten›». Die Einführung von Wickeltischen oder besser noch eines «Familienbereichs» in den Gastro-Betrieben sei nichts, was von heute auf morgen passieren würde. In Luxemburg wurde bis dato noch nicht einmal eine Diskussion über ein solches Thema angestoßen. In vielen anderen Ländern hingegen sorgte die Problematik bereits für Aufmerksamkeit. Hier komme es bislang besonders auf die individuellen Bemühungen der einzelnen Betriebe an. Der Verband begrüße in diesem Zusammenhang jeden Lösungsansatz.

(NC/L'essentiel)