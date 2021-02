Schulkantinen sollen weniger Fleisch anbieten

Aufgrund der Corona-Pandemie, soll es in Schulkantinen in Lyon vorübergehend nur noch fleischfreie Gerichte geben. Diese Ankündigung hat in Frankreich zu heftigen Kontroversen geführt. Luxemburg hat sich offensichtlich dazu entschieden, einen ähnlichen Weg zu gehen. «Aber auf eine weniger strikte Weise», sagt Monique Ludovicy, Direktorin des Unternehmens Restopolis, welches unter anderem die Schulkantinen im Großherzogtum betreibt. «Wir arbeiten gerade an einem Konzept, dessen Zweck es ist, in Schulkantinen weniger Fleisch zu verbrauchen», erklärt sie in einem Gespräch mit L'essentiel.

Bis jedoch fest stehe, in welcher Form diese am vergangenen Wochenende getroffenen Entscheidung umgesetzt werden soll, würden laut Ludovicy noch «einigen Wochen lang» Gespräche geführt werden müssen. Es gehe nämlich nicht darum, ganz auf Fleisch zu verzichten, sondern Schüler beizubringen, sich gesund zu ernähren. «Man sollte im Auge behalten, dass Schüler, wenn sie mit den Mahlzeiten in der Kantine nicht zufrieden sind, auf Fast Food zurückgreifen. Das ist hier nicht das Ziel», so Ludovicy.

Das Bildungsministerium habe sich vor allem aus ökologischen Gründen dafür entschieden. «Das Bewusstsein hatte bereits vor der Pandemie begonnen, aber die jüngsten Schwierigkeiten haben gezeigt, dass es höchste Zeit ist, umzudenken», erklärt Ludovicy, die auf der Aufgeschlossenheit der Schüler aufbauen will. «Wir stellen fest, dass die täglich angebotenen vegetarische Gerichte immer mehr Erfolg haben», sagt sie.

Neben weniger Fleischkonsum will Luxemburg ebenfalls mehr Fokus auf Bio- und Regional-Produkte legen. Doch was ist mit den lokalen Fleischproduzenten? «Vielleicht wird sie diese Entscheidung zufrieden stellen, da dann weniger Fleisch importiert werden muss. Auf dem Lokalmarkt waren die Menge und Vielfalt an Fleisch bisher sowieso nicht ausreichend. Weniger Importe bedeutet weniger Transportprobleme und ein geringeres Risiko, das Virus zu importieren», sagt Ludovicy.

In Luxemburg liegt der Fleischkonsum nach wie vor hoch. Laut einer aktuellen TNS-Ilres-Studie, verbrauchen acht von zehn Einwohner regelmäßig Fleisch. Trotz der Entwicklung von alternativen Ernährungsformen (flexitarian, vegetarian, vegan), werden in Luxemburg pro Kopf und Jahr im Durchschnitt mehr als 80 Kilogramm Fleisch verbraucht. Eine Zahl, die über dem OECD-Durchschnitt von 70 Kilogramm pro Kopf und Jahr liegt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)