Sechs Unternehmen wollen A4-​​Tankstelle

Wer regelmäßig auf der A4 unterwegs ist, dürfte den Eindruck gewonnen haben, dass an der zukünftigen Tankstelle bei Steinbrücken in Fahrtrichtung Esch/Alzette Stillstand herrscht. Die Erdarbeiten an der Stelle wurde bereits im September 2017 abgeschlossen. Seitdem scheint das Projekt jedoch verwaist zu sein. Die Arbeiten verzögerten sich, da sie sich als «komplizierter herausstellten, als zunächst angenommen wurde», erklärt der Minister für öffentliche Arbeiten, François Bausch (Déi Gréng).

Die Behörden haben am 7. November eine Ausschreibung für den Betrieb der Tankstelle veröffentlicht. «Wir befinden uns nun in der Endphase, bevor die Ausschreibung vergeben wird», erklärt Dany Frank, Sprecherin des Ministeriums, gegenüber L'essentiel. Sechs Akteure haben sich laut Frank beworben, um die Tankstelle zu betreiben. Aral betreibt die Tankstelle, die sich einige Kilometer weiter entfernt befindet und für einen Autobahnkreuz Platz machen muss.

Die Gemeinde Monnerich plante bislang, die neue Tankstelle bis Ende des Jahres 2019 zu eröffnen. Nachdem der künftige Betreiber den Zuschlag erhalten hat, bleiben ihm neun Monate Zeit die Tankstelle fertigzustellen. Dass die Frist der Gemeinde eingehalten wird, ist nach Angaben des Ministeriums «nicht unmöglich.»

(jg/L'essentiel)