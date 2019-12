Das «Infinity»-​​Einkaufszentrum eröffnet

Ob Restaurants, Weinhandlung, Parfümerie, Fitnesscenter, Friseur, Optiker oder Reisebüro. Im neuen Einkaufszentrum auf dem Kirchberg ist nun alles zu haben. Das Infinity eröffnet heute um 17 Uhr.

Bisher war der Kirchberg vor allem ein Ort zum arbeiten. Das neue Einkaufszentrum liegt nur einen Katzensprung entfernt von den Ministerien an der Place de l'Europe, den europäischen Institutionen und der Philharmonie. Damit soll das Viertel belebt werden, betont Olivier Bastin, Geschäftsführer von Immobel Luxembourg.

Ein Projekt im Wert von 250 Millionen Euro

Ein Argument, das der Minister für öffentliche Arbeiten aufgreift: «Dieses Projekt ist Teil dessen, was wir auf dem Kirchberg-Plateau schaffen wollen. Alles begann mit dem Bau einer Autobahn und den europäischen Institutionen. Jetzt soll sich der Stadtteil in ein Viertel verwandeln, mit Wohnen und Vielfalt», sagte François Bausch (Déi Gréng) zur Eröffnung. Noch gebe es ein «ein Ungleichgewicht» zwischen Arbeit und Wohnen. Momentan gibt es in Kirchberg 44.000 Arbeitsplätzen und nur 7000 Einwohner. Ziel ist 35.000 Einwohner im Stadtteil zu haben und 50.000 Arbeitsplätze. Das Einkaufszentrum sei ein Schritt in diese Richtung.

Neben dem Teil für Geschäfte (6.500 Quadratmeter) gibt es auch Büroräume (6.800 Quadratmeter) im Infinity-Komplex. Hier zieht die Kanzlei Allen & Overy ein. Der Teil mit den Wohnungen (20.000 Quadratmeter) befindet sich noch im Bau und wird voraussichtlich im Sommer 2020 fertiggestellt. Alle 165 Wohnungen sind aber bereits verkauft. «Wir wollten Leben haben in Kirchberg. Und der Traum wurde wahr», sagt Lydie Polfer (DP), Bürgermeisterin der Hauptstadt.

Der Gesamtwert des Projekts, dessen Grundstein im April 2017 gelegt wurde, beträgt rund 250 Millionen Euro. Immobel hatte die Anteile an den Büro- und Einzelhandelsteilen an den deutschen Investor Real IS verkauft.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)