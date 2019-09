In Luxemburg ist selbst das Brot extrem teuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auch das Brot ist in Luxemburg viel teurer als in anderen Ländern. Laut einer Studie von Eurostat, die am Freitag veröffentlicht wurde, kostet Brot im Großherzogtum satte 27 Prozent mehr als im europäischen Durchschnitt. Nur Dänemark (51,8 Prozent) und Österreich (35,3 Prozent) haben noch höhere Preise als Luxemburg.

Innerhalb der Europäischen Union gibt es sehr große Unterschiede. So ist Brot in Rumänien fast dreimal billiger als in Dänemark. Die Qualität des Produkts kann jedoch ebenfalls von Land zu Land variieren. Auch die Bedeutung ist sehr unterschiedlich, da der Verbrauch von Land zu Land variiert.

(L'essentiel)