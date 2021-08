Tigermücke fordert veränderte Gewohnheiten

Im Elsass wurden sie bereits nachgewiesen, auch in Metz und Arlon wurden sie gesichtet und in Westdeutschland haben sie sich ebenfalls etabliert. Die Rede ist von der gefürchteten asiatischen Tigermücke. Die Blutsauger mit dem lateinischen Namen «Aedes albopictus» wurden laut Dr. Christian Ries von der Abteilung Ökologie am Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN) bislang in Luxemburg jedoch noch nicht nachgewiesen.

«Es ist möglich, dass sie da sind, ohne dass wir es wissen», räumt der Experte ein. Zumal die 2019 durchgeführten Fangeinsätze an den Autobahnraststätten Berchem und Capellen seither nicht wiederholt werden konnten. Die Mücken könnten auf Autos «trampen», berichtet Ries. «Die Tigermücke ist kleiner als eine ‹normale› Stechmücke und greift bei Tageslicht an. Ihr Körper ist tigerähnlich und hat eine weiße Linie auf dem Brustkorb.» Was die Mücken so gefährlich macht, sind die Krankheiten, die sie übertragen können. Dazu zählen neben dem Dengue-Fiber, Gelbfieber, Chikungunya-Fieber auch das West-Nil-Virus.

Problem frühzeitig angehen

In Europa nehmen die Fälle dieser Krankheiten zu. Laut Dr. Ries werde in fünf oder zehn Jahren jeder davon betroffen sein. «Wir dürfen nicht warten, bis das Problem da ist, bevor wir reagieren», betont der MNHN-Experte. Deshalb lautet einer seiner grundsätzlichen Ratschläge auf mosquitoes.lu: «Kein stehendes Wasser gleich keine Mücken».

Zudem betont Ries, dass ein kühler oder regnerischer Sommer kaum Auswirkungen auf eine Art hat, sobald sie sich angepasst hat. Auch im Urlaub sollen Reisende besonders im Mittelmeerraum auf Moskitonetze zur Abwehr der Tiere achten. Außerdem gelte es auch tagsüber so weit wie möglich angezogen zu bleiben, lautet der Ratschlag des Experten. Das sei zwar ein radikaler Schritt, aber ein notwendiger, so Ries.

(nm/L'essentiel)