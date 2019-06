HIV-​​Tests gibt es bald im Supermarkt zu kaufen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bekämpfung von AIDS ist eine der größten Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Luxemburg. Jedes Jahr werden mehrere Dutzend neue Fälle gemeldet. Nach wochenlanger Beratung hat die Regierung am Mittwoch angekündigt, dass es künftig HIV-Schnelltests zur Selbstdiagnose im Supermarkt zu kaufen geben soll.

Der Test zeigt eine HIV-Infektion, wenn sich der Betroffene vor mehr als drei Monaten mit dem Virus angesteckt hat. Das Ergebnis erhalten die Tester dann in weniger als einer halben Stunde und ohne einen Arzt aufzusuchen. «Mit dem Verkauf der Tests in Supermärkten bietet Luxemburg eine weitere Option an. Denn wer von seiner Infektion weiß, kann andere besser davor schützen, sich ebenfalls anzustecken», sagte Gesundheitsministerin Étienne Schneider.

(nc/L'essentiel)