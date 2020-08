WLAN im CFL-​​Zug lässt auf sich warten

Wer in Luxemburgs Zügen in den Genuss von WLAN kommen will, muss sich noch einige Zeit gedulden. Kostenloses drahtloses Internet werde es in den 34 Zügen der neuen Generation geben, teilt François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität, am Dienstag mit. Diese neuen Züge werde man voraussichtlich «zwischen 2022 und 2024» in Dienst stellen, heißt es in der Mitteilung weiter, ohne nähere Details zu nennen.

Derzeit wird in keinem der CFL-Züge WLAN angeboten, im Gegensatz zu den Zügen der Deutschen Bahn, die in einigen ihrer Wagen ihrer Flotte eine Internetverbindung anbietet. So ist nach Auskunft der DB in allen ICE-Zügen, einigen Intercities und ausgewählten Regionalzügen WLAN an Board. Eine Nachrüstung der bestehenden CFL-Flotte sei «vorerst» nicht geplant, erläutert Bausch.

Die CFL installiert weiterhin WLAN in den Bahnhöfen im ganzen Land. Das 2018 angekündigte Ziel war es, bis Anfang 2021 alle Haltepunkte auszurüsten.

(jg/L'essentiel)