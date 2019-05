«Luxembourgite» – Arbeiter finden neues Mineral

Im Norden des Großherzogtums wurde eine neues Mineral entdeckt und auf den Namen «Luxembourgite» getauft. Die International Mineralogical Association (IMA) validierte am 9. April, dass es bei dem Fund, der am ehemaligen Kupferbergwerk in Stolzemburg gemacht wurde, um eine neue Mineralart handelt. «Das ist eine Sensation und die spektakulärste Entdeckung der Luxemburger Mineralogie», teilt das Nationalmuseum für Naturgeschichte am Mittwoch mit.

Arbeiter der Société électrique de l’Our entdeckten das Mineral zufällig. Jean-Baptiste Burnet, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Mineralogieabteilung des Museums, untersuchte die ersten Proben.

Sehr ungewöhnliches Mineral

«Das Mineral ist atypisch zusammengesetzt», erklärt das Nationalmuseum für Naturkunde. Es ist etwa 200 Mikrometer (0,2 Millimeter) lang und fünf Mikrometer dick – etwa zehn Mal dünner als ein Haar und in etwa so groß wie ein rotes Blutkörperchen). Sein chemischer Aufbau sei für unsere Region sehr ungewöhnlich. Es enthält Silber, Kupfer, Blei, Wismut und Selen. Die chemische Formel lautet «AgCuPbBi4Se8».

Mitarbeiter des Museums arbeiten derzeit an einem wissenschaftlichen Artikel, der die neue Art vollständig beschreiben soll. Auf der Erde gibt es rund 5400 offiziell anerkannte Mineralien. Jedes Jahr kommen etwa fünfzig neue Arten dazu. Zum Vergleich: In der Zoologie gibt es rund 1,2 Millionen Arten, in der Botanik etwa 410.000 Arten.

(ol/L'essentiel)