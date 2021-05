Was ist aus dem früheren Boulevard Royal geworden?

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Gesicht des Boulevards Royal zutiefst verändert. Die Villen im Grünen, die noch vor 50 Jahren dort standen, wurden durch moderne Glas- und Stahlgebäude ersetzt. Ob das Hauptstadt-Viertel dadurch seine Seele verloren hat? Das ist das Thema in Serge Wolfspergers Doku «Sur le Fil du Temps». Darin nimmt der Regisseur das Viertel unter die Lupe – und wie es sich vor den Augen von Arnaldo Ferragni entwickelt hat. «Es fing in den 70-er Jahren an. Die Villen wurden abgerissen und nach und nach entstanden neue Gebäude», sagt er.

«1964 zog Ferragni in die Nummer 49 am Boulevard Royal, ein Gebäude, das zwei Jahre zuvor gebaut wurde», erzählt Wolfsperger. Der Protagonist der Dokumentation lebte dort bis zu seinem Tod im Jahr 2020. Er starb im Alter von 95 Jahren. Die Nummer 49 Boulevard Royal ist das Gebäude, dessen Verkauf und Abriss von zwei Wohnungsbesitzern blockiert wurde. Dadurch wurden die Entwickler des Royal-Hamilius gezwungen, ihre Pläne komplett zu ändern, denn Enteignen konnten sie die beiden nicht. «Sie waren wütend», erinnert sich Wolfsperger. Damals drehte der Regisseur gerade mit dem Bauleiter einen Beitrag für das Fernsehen. Bei den Dreharbeiten sei ihm dieses Gebäude aufgefallen, das am Rande des riesigen Lochs stehen blieb, welches dort 2016 bei den Bauarbeiten für die übrigen Häuser entstanden war.

Gemischte Gefühle beim Protagonisten

Das Gebäude habe bei dem Filmemacher und Schauspieler Fragen aufgeworfen. «Ich bin reingegangen, habe überall geklingelt und meine Kontaktdaten in jedem Briefkasten hinterlassen. Einige Zeit später rief mich dieser alte Mann namens Arnaldo zurück», erzählt er. Der damals 90-jährige, ehemalige EU-Beamte war bereit, vor der Kamera zu sprechen. Als Mieter war das für ihn einfacher als für die Wohnungseigentümer. «Als Arnaldo 1964 einzog, fuhr die alte Straßenbahn dort noch vorbei. Mein Ziel war zu warten, bis die neue Tram im Dezember 2020 ihren Betrieb aufnimmt, um den Kreis zu schließen», sagt Wolfsperger. Mit Arnaldo starb auch die Idee für das Ende des Films und so musste der Regisseur sich ein anderes Ende einfallen lassen.

Neben Arnaldos Bericht nutzt der Filmemacher TV-Material und seltene Archivbildern um seine Geschichte zu erzählen. Laut Wolfsperger sah Arnaldo die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite habe er den Umbau des Viertels als eine normale Entwicklung betrachtet. Auf der anderen Seite habe er aber als Mann in einem gewissen Alter gesehen, wie nach und nach das verschwand, was ihn an die Vergangenheit erinnerte. «Er sprach oft darüber. Seiner Meinung nach hatte das Viertel mit seinen alten Häusern, Bäumen und Fassaden früher mehr Seele. «Heute gibt es nichts mehr, das ins Auge sticht», berichtet der Filmemacher.

Am Wochenende läuft «Sur le Fil du Temps» im Kino Utopia. Der Dokumentarfilm mit einer Spielzeit von etwa 110 Minuten wird am Sonntag um 16.30 Uhr gezeigt. Mittlerweile arbeitet Serge Wolfsperger bereits an einem neuen 90-Minuten langen Film für das Fernsehen. Der könnte dann auch im Ausland gezeigt werden.

(jw/L'essentiel)