Strom-​​ und Gaspreise sind stark gestiegen

Laut dem Statec-Geschäftsbericht vom Januar sind die Gas- und Strompreise in Luxemburg stark gestiegen und treiben auch die Inflation in die Höhe, während sich der Preis für ein Barrel Öl tendenziell stabilisiert. So könnte bis zum Jahresende eine Indextranche mit einem Anstieg der Gehälter um 2,5 Prozent und einigen Dienstleistungen wie beispielsweise Arztbesuchen ausgelöst werden.

Im Januar stiegen die Strompreise in Luxemburg um 4,2 Prozent, was einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit haben sie laut Statec nun fast das Rekordniveau von 2009 erreicht. Der Gaspreis stieg im Januar um zwei Prozent und damit in einem Jahr um zwölf Prozent.

In seiner Analyse zeigt sich Statec auch besorgt über die Verlangsamung der Industrie im Großherzogtum. «Im gesamten Jahr 2018 ging die Produktion der luxemburgischen Industrie um 0,7 Prozent gegenüber 2017 zurück. Das ist weniger als der Rest der Eurozone, der ein Prozent zulegte», heißt es im Statec-Geschäftsbericht. Es sei zudem möglich, dass sich der Trend 2019 fortsetzen könnte.

(Patrick Théry/L'essentiel)