Hochwasser sorgt erneut für Chaos im Zugverkehr

Zum zweiten Mal in weniger als zwei Wochen ist der Zugverkehr zwischen Thionville und Luxemburg unterbrochen. Grund für die Störung ist die Überflutung des Stellwerks in Bettemburg. Die Anlage war bereits am 14. Juli von den Überschwemmungen betroffen. Der Verkehr konnte erst am Montag, dem 19. Juli, wieder aufgenommen werden.

Auch diesmal könnte die Wiederinbetriebnahme auf sich warten lassen. Wie die SNCF gegenüber L'essentiel mitteilt, müssten die Anlagen noch getrocknet und wieder in Betrieb genommen werden, dies geschehe am heutigen Montag. Seitens der CFL heißt es mittlerweile, dass eine Rückkehr zum normalen Betrieb «nicht vor Mittwoch» zu erwarten sei.

️ #InfoTrafic



06:00 : La circulation reste interrompue entre Thionville et Luxembourg suite aux inondations à Bettembourg. La reprise n'est pas envisagée avant mardi dans la journée.



???? Thionville ➡️ Luxembourg

???? Luxembourg ➡️ Thionville



ℹ️ Horaires des bus https://t.co/3z9exzNauE pic.twitter.com/jgSGjIk1N2 — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) July 26, 2021

Bis wieder Normalverkehr möglich ist, werden Ersatzbusse angeboten. Diese verkehren am Montag zwischen den Bahnhöfen von Thionville und Hettange-Grande sowie zwischen Thionville und Luxemburg. Die SNCF und die CFL würden alles daran setzen so viele Verbindungen wie möglich zwischen den Bahnhöfen fahren zu lassen.

Fahrgäste der TGVs mit Reservierung «wurden von der SNCF kontaktiert, um sie über den Vorfall zu informieren und ihnen eine vollständige Rückerstattung ihres Tickets anzubieten».

(Marion Mellinger/Nicolas Martin/L'essentiel)