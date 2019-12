Das Gastrogewerbe ist im Weihnachtsstress

Weihnachten steht vor der Tür und das heißt, viel essen und noch mehr kochen. So manch einer lässt sich da gerne sein Festtagsmenü von außerhalb bringen – oder zumindest zubereiten, um es dann ohne Stress abholen und lediglich aufwärmen zu müssen. Das gilt nicht nur für Unternehmen, die mal eben einen Catering-Service für den perfekten Empfang beauftragen. Auch Privatleute lassen sich am 24. und 25. Dezember schon mal bekochen. «Der Dezember ist der stärkste Monat des Jahres», sagt Véronique Behin Blum, Sprecherin der Gruppe Steffen.

«Das Weihnachtsessen in der eigenen Küche zuzubereiten, bleibt nach wie vor eine Selbstverständlichkeit für die Luxemburger, aber wir beobachten, dass sich immer mehr Menschen an einen Catering-Service wenden. Das nimmt viel Arbeit und Stress ab», so Behin Blum weiter.

Stopfleber, Lachs und Pute

Hochbetrieb herrscht hingegen in den Küchen des Landes. In den Metzgereien von Maison Steffen wurden zu Weihnachten rund 2400 Bestellungen von Privatpersonen aufgegeben. In Windhof versorgt der Feinkostbetrieb de Schnékert zwischen 3500 und 4000 Menschen.

Was bei den Luxemburgern für das heimische kulinarische Zusammensein vor allem dazugehört? Lachs, Stopfleber, Kalbsfleisch, Pute, manchmal auch Austern, Hummer und Langusten, wobei nach Möglichkeit lokale Produkte bevorzugt werden.

«Alle Bestellungen, die bis morgen Abend (Donnerstag, 19. Dezember) hier in Windhof per E-Mail oder auf unserer Website eingehen, werden rechtzeitig zum Silvester- oder Weihnachtsessen bearbeitet», erklärt Rick Hotschnig, Geschäftsführer vom Schnékert. Am 23. Dezember werde alles angerichtet, an Heiligabend ist dann alles abholbereit.

