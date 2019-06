Am Wochenende wird die A4 gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die Ponts et Chaussées mitteilt, ist die A4 am Wochenende wegen Bauarbeiten am neuen Autobahnkreuz Pontpierre zwischen dem Zessinger Kreuz und dem Autobahnkreuz Esch gesperrt. Zwischen Freitagabend (22 Uhr) und Dienstagmorgen (6 Uhr) wird der Verkehr großräumig umgeleitet.

Der Verkehr von der A4 (von Esch kommend) und der A13 (von Petingen kommend) zum Zessinger Kreuz wird über die A13 zum Bettenburger Kreuz und von dort zum Gaspericher Kreuz umgeleitet. Auch in umgekehrter Fahrtrichtung dienen A3 und A13 als Umleitungsstrecken. Der Vekehr zu den Anschlussstellen Foetz, Pontpierre, Leudelingen-Süd und Leudelingen-Nord wird über die N4 umgeleitet.

(L'essentiel)