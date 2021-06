«Rund um die Festung gibt es gefährliche Stellen»

Am Montag ist eine Person im «Parc Dräi Eechelen» 15 Meter in die Tiefe gestürzt und musste durch den CGDIS aus dem schwer zugänglichen Bereich gerettet werden. Zuvor mussten die Einsatzkräfte jedoch zur Ortung der Person eine Drohne einsetzen. «Es gab einen ganz schönen Aufruhr», sagt Arlina, die dort zum Zeitpunkt des Unfalls beim Joggen war und die Szene aus der Ferne beobachtete. «Aber ich bleibe auf den markierten Wegen», sagt sie.

[Intervention] suite à une chute de 15 mètres de hauteur au niveau du parc des trois glands au Kirchberg ce lundi. 30 pompiers dont les spécialités GRIMP, GATO ont pris en charge et évacué 1 personne blessée. Le support psychologique a pris en charge 2 témoins indemnes. pic.twitter.com/TLcNtffKVM — CGDIS (@CGDISlux) June 22, 2021

Die Wanderer, die am Mittwoch im Park unterwegs waren schienen die steilen Hänge des Geländes nicht zu beunruhigen. Auch Kris und sein Sohn Mateusz, die mit den Fahrrädern entlang der Festungsmauern unterwegs waren, bewegen sich nur auf den markierten Wegen. «Wir gehen hier kein Risiko ein und an gefährlichen Stellen gibt es Absperrungen», sagt der Familienvater. Marc, ein Mann in den Dreißigern, gibt zu, dass er abends mit seinen Freunden «manchmal» über die Pfade wandert. Aber dabei blieben sie stets vorsichtig: «Wir hatten noch nie einen Unfall», sagt er.

«Diese Bereiche sind Staatseigentum»

«Rund um die Festung gibt es leider einige gefährliche Stellen», gab Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) zu. Vor allem in diesem Bereich der Wälle und in der Clausenhöhe. «Aber diese Bereiche sind Staatseigentum, sie werden also nicht von der Stadt verwaltet», betont Stadtrat Serge Wilmès (CSV).

«Das ganze Gelände wurde geschlossen, als die Jugendlichen anfingen, sich dort zu treffen», sagt Lydie Polfer. Sie verlagerten ihre Treffen dann zur Kinekswiss. Polfer räumte zwar ein, dass es «die Beschilderung an einigen Stellen mangelhaft ist», erklärt aber auch, dass es quasi unmöglich sei, «Barrieren oder Zäune in den Wäldern und um das Unesco-Gelände aufzustellen». «Solche gefährlichen Orte gibt es in den Anlagen der Stadt nicht», sagt Wilmès.

(jg/L'essentiel)