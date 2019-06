Luxemburger zahlen am meisten für Lebensmittel

Das ist keine erfreuliche Nachricht: Das Großherzogtum belegt Platz 2 in einem Ranking, das die Preise für Lebensmittel in der EU vergleicht. Luxemburger zahlen demnach am meisten für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke. Nur die Dänen zahlen mehr. Eurostat legte für die EU-Staaten einen Durchschnittswert von 100 Prozent für einen vergleichbaren Einkauf fest. 130 Prozent würden dementsprechend die Dänen zahlen, 125 Prozent die Luxemburger und Österreicher.

Zum Vergleich: In Deutschland zahlt man nur 102 Prozent, in Belgien 114 und in Frankreich 115 Prozent. Auch bei Brot und Getreideerzeugnissen liegt Luxemburg mit 127 Prozent vorne, gefolgt von Belgien (115 Prozent), Frankreich (111) und Deutschland (102). Genauso verhält es sich bei Fleisch: Luxemburg (142), Frankreich (131), Belgien (126) und Deutschland (106), bei Milch, Käse und Eiern: Luxemburg (131), Belgien (113), Frankreich (100) und Deutschland (97). Bei Alkohol zahlen die Belgier mit 106 Prozent am meisten, dann die Franzosen (94), auf Platz drei folgen die Luxemburger (93), am wenigsten zahlt man wieder in Deutschland (89). Nur für Tabak geben Luxemburger mit 85 Prozent am wenigsten aus, es folgen Deutschland (101), Belgien (102) und Frankreich (141).

Im EU-weiten Vergleich liegt das Großherzogtum, gemeinsam mit Finnland, bei Brot und Getreideerzeugnissen auf Platz drei, hinter Österreich auf Platz 2 und Dänemark auf Platz 1. Auch bei Milch, Käse und Eiern macht Luxemburg den dritten Platz, hinter Griechenland (2.) und Zypern (1.). Beim Fleisch belegt das Großherzogtum hinter Österreich sogar den zweiten Platz, gefolgt von Frankreich.

(sb/L'essentiel)