Bessere Ergebnisse trotz schwierigem Jahr

«In einem insgesamt ungünstigen finanziellen Umfeld im Jahr 2018 beendete Foyer das Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Konzernergebnisses», sagte Marc Lauer, Geschäftsführer von Foyer SA, am Mittwoch. Bei einem Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro erzielte die Versicherungsgesellschaft ein Betriebsergebnis vor Steuern von 130,8 Millionen Euro. «Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als luxemburgisches Unternehmen darauf hinweisen, dass wir 39,7 Millionen Euro an Steuern und 29 Millionen Euro an Mehrwertsteuer bezahlt haben», betonte Marc Lauer.

Foyer SA wurde 1922 gegründet und ist ein fast hundertjähriges Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf Innovationen auf allen Ebenen gelegt. Neben der neuen Möglichkeit für Kunden, ihre Dokumente elektronisch aus der Ferne zu signieren, organisiert das Unternehmen regelmäßig «Innovationsherausforderungen», betonte Marc Lauer.

Die Produktmanagerin bei Foyer SA, Caroline Heraly, präsentierte ein neues Versicherungskonzept, welches für die Kunden «100 Prozent individuell und modular» ist. Am Dienstag, den 14. Mai, wird «mozaïk», so der Name, es allen Kunden ermöglichen, ihre Versicherungspolicen an ihre Bedürfnisse anzupassen. «Mit seinen maßgeschneiderten Garantien passt sich mozaïk dem Lebensstil des Kunden an, egal ob Sportler, Sammler, Musiker oder Reisender, um ihm eine attraktive, skalierbare und modulare Abdeckung anzubieten», erklärte Caroline Heraly.

(Patrick Théry/L'essentiel)