Der Erbgroßherzog entdeckt Dubai und seine Vielfalt

Erbgroßherzog Guillaume verbrachte seinen durchgeplanten Sonntag in Dubai an der Seite des Ministers für Mittelstand und Tourismus, Lex Delles (DP). Er startete seinen Tag mit einem Besuch der Altstadt von Dubai. Denn neben den extravaganten Gebäuden, die Dubai zu einem berühmten Reiseziel gemacht haben, hat das Emirat auch ein historisches Herz mit kleinen Häusern und schattigen Straßen zu bieten.

Nach seiner kurzen Tour traf Guillaume auf die Ismailis, eine religiösen Gemeinschaft des Islams, die in Dubai gut vertreten ist. Die vom Aga Khan geleitete Ismaili-Gemeinschaft hat sich auf die Aspekte Bildung und Entwicklungshilfe in der gesamten muslimischen Welt spezialisiert. Hiervon konnte sich der Erbgroßherzog am Ende seines Besuchs im Ismaili-Zentrum ein Bild machen.

Begeistert von den Spielzimmern

Dieses riesige Gebäude wurde vor weniger als 15 Jahren gebaut und verfügt unter anderem über einen großen Gebetsraum und eine Kinderkrippe, die fast tausend Kinder beherbergt. Vor allem die Spielzimmer erregten die Aufmerksamkeit des Erbgroßherzogs.

Nach einem Treffen mit Mitgliedern der Regierung von Dubai konnte er bei einem Besuch des Etihad Museums die Geschichte der Vereinigten Arabischen Emirate näher kennenlernen. Sie feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

(JW in Dubai/L'essentiel)