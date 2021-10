Gilliane Warzée – Zwischen Kunst und Klinikalltag

«Als ich klein war, habe ich ein bisschen gemalt, aber erst als ich mit meiner Tochter schwanger war, hatte ich diese Offenbarung, dieses Bedürfnis zu zeichnen. Ich war 28 Jahre alt», erzählt Gilliane Warzée. Noch zwei Jahre und einen zweite Schwangerschaft wartete sie ab, bis sie sich an der Académie des Beaux-Arts in Arlon einschrieb, um die Grundlagen zu lernen. «Dass mich die Malerei interessiert, Texturen, Farben und Porträts, wusste ich bereits», fügt die Künstlerin hinzu.

Als Krankenschwester in der Klinik auf dem Kirchberg arbeitet sie Teilzeit, um mehr Zeit für ihre Kunst zu haben. Für die 42-jährige Belgierin sei die Malerei eine Möglichkeit, «sich von ihren Gefühlen zu befreien». Ihren Beruf ganz aufgeben möchte sie aber nicht. «Ich mag meinen Job, er hat die soziale Komponente, die ich brauche. Ich arbeite in meinen Bildern viel mit der menschlichen Seite, ich brauche diesen Kontakt. Er dient mir als Inspirationsquelle», erklärt sie.

Nicht zuletzt deshalb habe sich die Coronakrise auch auf ihre Kunst ausgewirkt. «Ich mache positive Arbeiten – Ich brauche gute Laune, um etwas zu schaffen. Da ich jederzeit vom Krankenhaus angerufen werden konnte, war ich sehr beschäftigt. Als die Krise vorbei war, verarbeitete ich alles, was ich erlebt hatte, in zwei Gemälden mit Krankenschwestern. Das schien mir selbstverständlich zu sein, als Tribut an meine Kollegen, an die Ärzteschaft. Sie verbinden die beiden Teile meines Lebens.»

