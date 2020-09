«Alle Dächer Luxemburgs sollen Solarstrom liefern»

Wie viel Energiepotenzial hat eigentlich eine Stadt? Also wie viel erneuerbaren Strom kann man in einer Stadt maximal produzieren. Mit dieser Fragestellung hat sich eine Studie am Beispiel Esch/Alzette beschäftigt. Auch wenn der Ansatz eher theoretischer Natur ist und die Einwohner der Südgemeinde nicht ab Morgen alle ihre Dächer und Fassaden mit Solaranlagen zupflastern werden, so bleibt es eine spannende Forschungsarbeit. Seit drei Jahren ist Esch deshalb Modellstadt für die «SECuRE»-Studie des Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie (LIST).

Finanziert wird die Studie von der Enovos-Stiftung unter Schirmherrschaft der Fondation de Luxembourg. Die Forscher sammeln hierzu geografische Daten, simulieren Sonneneinstrahlung und berechnen 3-D-Modelle. Damit wollen die Forscher Werkzeuge schaffen, die für alle Städte weltweit wertvoll sein könnten. Dazu soll es möglich werden, auf einen Blick und in 3-D zu sehen, wo in einer Stadt oder Gemeinde effiziente Solaranlagen installiert werden können und welche Gebäude vorrangig für eine bessere Energieeffizienz saniert werden müssen.

Esch könnte bis zu 40 Gigawatt erzeugen

«Nach unseren Schätzungen für ganz Esch/Alzette könnten wir 20 Gigawatt pro Jahr auf den Dächern und 15 bis 20 an den Fassaden produzieren, also insgesamt 35 bis 40 Gigawatt. Das ist sehr beachtlich. Wir haben nicht den genauen Jahresverbrauch der Stadt, aber wir erreichen wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent», sagte Projektleiter Ulrich Leopold.

Nicht alle der dafür nötigen Flächen ließen sich allerdings realisieren. So steht bei einigen Gebäuden der Denkmalschutz einer Solaranlage entgegen. Das Werkzeug kann allerdings dazu genutzt werden, die Standorte zu finden, bei denen die Ausbeute maximal ist. Diese Fähigkeit zur Optimierung soll demnächst in ganz Luxemburg nutzbar sein.

Durch die gesammelten Daten über die Bauweise der Häuser, der verwendeten Materialien und den Stand der Isolierung will man auch der Politik Entscheidungshilfen an die Hand geben. Die Stadtplanung soll durch Empfehlungen bei der energetischen Sanierung von Gebäuden unterstützt werden. Für Claude Turmes, Déi Gréng-Minister für Energie und Raumordnung, ist daher auch klar, dass das Projekt die notwendigen Daten liefern werde, um die Energiewende zu beschleunigen. Denn wenn man mit einem Klick wisse, wie viel Energie ein Dach oder eine Fassade erzeugen kann, helfe dies, die Investitionsentscheidung zu beschleunigen. Der erklärte Wunsch des Ministers ist es deshalb auch, dass so schnell wie möglich jedes Dach in Luxemburg mit einer Solaranlage ausgerüstet sein solle.

(nm/L'essentiel)